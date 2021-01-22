Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fransa’da vaka sayısı 3 milyonu geçti

Fransa’da son 24 saatte 23 bin 292 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 11 bin 257’ye ulaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:55, 22/01/2021
Haberler Dünya
Fransa’da vaka sayısı 3 milyonu geçti

Fransa'da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 bin 292 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 11 bin 257'ye ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 323 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı da 72 bin 647'ye yükseldi. Ülke genelinde bin 666'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 10 bin 939 kişinin ise hastanelerde tedavisi devam ediyor. (İHA)

İlginizi Çekebilirİngiltere'de coronanın yayılma hızı kırıldıİngiltere'de coronanın yayılma hızı kırıldı

İlginizi ÇekebilirFransa'da sağcılar arasında şok: Le Pen'in kızı bile sonradan öğrendiFransa'da sağcılar arasında şok: Le Pen'in kızı bile sonradan öğrendiİlginizi Çekebilirİngiltere Başbakanı Johnson: Mutasyonlu corona daha ölümcül olabilirİngiltere Başbakanı Johnson: Mutasyonlu corona daha ölümcül olabilir
aile Corona deprem Fransa İngiltere Sağlık Sağlık Bakanlığı