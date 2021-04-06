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Fransa’da yeni vaka sayısı 10 binin üzerinde

Fransa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 793 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 833 bin 263’e ulaştığı bildirildi.

Güncellenme: 01:06, 06/04/2021
HaberlerDünya
Fransa’da yeni vaka sayısı 10 binin üzerinde

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 793 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 833 bin 263'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 197 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 96 bin 847'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 433’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 29 bin 907 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede toplam 12 milyon 493 bin 480 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 9 milyon 351 bin 329'una tek doz, 3 milyon 142 bin 151'ine ise iki doz aşı yapıldı.

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