Fransa’da yeni vaka sayısı 10 binin üzerinde

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 793 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 833 bin 263'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 197 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 96 bin 847'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 433’ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 29 bin 907 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede toplam 12 milyon 493 bin 480 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 9 milyon 351 bin 329'una tek doz, 3 milyon 142 bin 151'ine ise iki doz aşı yapıldı.

İlginizi Çekebilir Fransa'nın Hindistan'a yaptığı savaş uçağı satışında yolsuzluk