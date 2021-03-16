Fransa’da yeni vaka sayısı açıklandı

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 29 bin 975 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 108 bin 108'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 408 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 91 bin 170’a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 239’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 25 bin 492 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede toplam 5 milyon 295 bin 735 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, 2 milyon 256 bin 385 kişiye ise iki doz aşı yapıldı.

Fransa, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle önlem amaçlı AstraZeneca firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımını ise askıya almıştı.

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