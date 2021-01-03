Fransa’da yılbaşı partisine katılan bin 200 kişiye ceza yağdı

Fransa’nın kuzeybatısında yasadışı olarak düzenlenen yılbaşı partisine katılan bin 200 kişiye corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında alınan kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, “Yılbaşı partisinde katılan bin 200’den fazla kişiye ceza kesildi. Parti alanları kapatılırken, etkinliği düzenleyenler tespit edilip yargılanacak” dedi.

Yetkililer ülkenin kuzeybatısında bulunan Bretonya bölgesinde yalnızca 800 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri ve maske takmadıkları gerekçesiyle ceza verildiğini ifade etti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, 31 Aralık gecesi Fransa’nın farklı bölgelerinden ve yurt dışından gelen yaklaşık 2 bin 500 kişi Rennes kenti güneyinde illegal düzenlenen yılbaşı partisine katıldı.

Fransa'da corona virüsü vaka sayısı 2 milyon 643 bin 239'a yükselirken, corona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 921 oldu. (İHA)

İlginizi Çekebilir Yılbaşı gecesi kadın kılığına girip 5 milyon liralık cip çaldı