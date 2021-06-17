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Fransa’dan Covid aşısı planı: Zorunlu hale getirilebilir

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına Covid-19 aşısının zorunlu hale getirilebileceğinin sinyalini verdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:17, 17/06/2021
HaberlerDünya
Fransa’dan Covid aşısı planı: Zorunlu hale getirilebilir

Fransa’da corona virüsü aşısı ile ilgili bir açıklama Sağlık Bakanı Olivier Veran’dan geldi.

Veran, corona virüsü aşısının bazı meslek gruplarına zorunlu hale getirileceğini söylerken, bunun için yaz sonunu bekleyeceklerini söyledi. BFM TV’ye konuşan Veran, “Eğer bu yazın sonuna kadar bir ilerleme sağlanmazsa belirli meslek gruplarına aşıyı zorunlu hale getirebiliriz. Özellikle hassas nüfusla ilgilenen meslek gruplarının aşı olması hem gerekli hem de etik olarak yapılmalı” dedi.

Özellikle bakımevlerinde çalışan doktor ve sağlık çalışanlarının aşı olmasının zorunlu hale getirilebileceğini dile getiren Veran, “Bakımevlerinde çalışanlar arasındaki aşılanma oranı genel toplumun çok gerisinde” ifadesini kullandı.
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