Fransa’dan İran’a çağrı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian yaptığı yazılı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefonda görüştüğünü söyledi.

Viyana’da 6 Nisan’da yapılacak toplantıda nükleer anlaşmasıyla ilgili görüşmelerin yeniden başlayacak olmasını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Le Drian, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin görüşmelerin yeniden başlaması için önemli rol oynadığını vurguladı.

Açıklamada, “İran’ı yapılacak görüşmelerde yapıcı olmaya teşvik ettim. Önümüzdeki haftalarda nükleer anlaşmaya tam olarak uymak için gerekli eylemleri belirlemeyi mümkün kılmalılar. İran’ı, görüşmeleri yeniden başlatma hızı zayıflatabilecek mevcut nükleer taahhütlerini daha fazla ihlal etmekten kaçınmaya çağırdım” ifadelerine yer verildi.

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