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Fransa’dan Pakistan uyarısı: Ülkeyi terk edin

Fransa hükümeti Pakistan'da yaşayan vatandaşlarına ve ülkede bulunan Fransız şirketlerine geçici olarak ülkeden çıkmaları uyarısını yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:32, 15/04/2021
HaberlerDünya
Fransa’dan Pakistan uyarısı: Ülkeyi terk edin

Fransa ile Pakistan arasında gerilim tırmanıyor… Fransa’da Hz. Muhammed ile ilgili bir karikatürün resmedilmesinin ardından başlayan protesto gösterileri artarken, Fransız diplomatik kaynakları vatandaşlarını uyardı.

Reuters haber ajansının “son dakika gelişmesi” şeklinde servis ettiği haberde Fransa’nın ülkedeki vatandaşlarına ve Fransız şirketlerine “Pakistan’ı terk edin” uyarısını yaptı.

Ülkede bulunan Fransızlara tehditlerin arttığını açıklayan diplomatik kaynaklar, bilgilendirmenin Fransız vatandaşlarına ve kurumlarına gece yarısı yapıldığını da açıkladı.

Fransa Haber Hz. Muhammed Pakistan protesto son dakika
Yayınlanma Tarihi:11:31,