Fransa’dan Türkiye kararı! Karantina zorunluluğu getirildi

Fransa, karantina süresini 10 gün olarak belirlerken, uygulamaya 8 Mayıs Cumartesi gece yarısından itibaren başlanacak.

Euronews’ta yer alan habere göre, Fransa’nın Türkiye ile birlikte listeye eklediği yedi ülke şunlar: Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar.

Dünya çapında devam etmekte olan corona virüsüne karşı aşılama çalışmalarıyla ilgili verileri derleyen Ourworldindata sitesine göre 2020 yılının başlarında vaka sayısında patlama yaparak salgının merkez üssü haline gelen Avrupa’da İngiltere 50 milyon 90 bin doz, Almanya 30 milyon 150 bin, Fransa ise 22 milyon 410 bin doz aşı yaptı.

Türkiye ise Fransa’dan da fazla 24 milyon 12 bin doz aşı yapmış olmasına rağmen günlük vaka sayılarında dünya genelinde en hızlı ve en çok artışı yaşayan ülkelerden biri olduğu için önlemlerin ve tedbirlerin sıkı alındığı ülkeler arasında kalmaya devam ediyor.

Türkiye’de bu sebeple turizm sezonundan hemen önce ilan edilen tam kapanmanın sonuç verip vermeyeceği ise merak konusu.

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