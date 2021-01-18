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Fransa’nın hedefi Şubat sonunda 2.4 milyon aşı

Corona virüsünün Avrupa'da en ağır vurduğu ülkelerden Fransa'da Sağlık Bakanı Olivier Veran, aşılama süreciyle ilgili hedeflerini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:51, 18/01/2021
Haberler Dünya
Fransa’nın hedefi Şubat sonunda 2.4 milyon aşı

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran Fransa’nın Ocak ayı sonuna kadar 1 milyon kişiye corona virüsü aşısı yapma hedefini tutturmaya doğru ilerlediklerini, Şubat sonunda da 2.4 milyon kişinin aşılanmasının hedeflendiğini söyledi.

Fransa’nın doğusunda bulunan Grenoble şehrinde kurulan bir aşılama noktasını ziyareti esnasında açıklama yapan Veran 800 aşılama noktasının kurulduğunu söyledi.

Veran, “Huzurevlerinde aşılama faaliyetlerindeki hızlanmayla Ocak sonunda 1 milyon kişiyi aşılamış olma hedefine rahatlıkla ulaşacağız” dedi.

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