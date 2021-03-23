Fransa’nın Libya Büyükelçiliği yeniden açılıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Elysee Sarayı’nda Libya Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile görüşmesinde, Libya’nın başkenti Trablus’taki Fransız Büyükelçiliği’nin pazartesi günü yeniden açılacağını kaydetti.

Macron, “Fransa'nın Libya'ya tam desteği olacak. Libyalılara, yılların karmaşası sebebiyle borcumuz var. Libyalıların kendi zenginliklerini kullanma hakkı var. Libya'da denge ve barış yoksa, terörden arındırılmazsa Akdeniz ve Sahel'de de barış olmaz” ifadelerini kullandı.

Macron, bölgedeki birliği bozmaya çalışanlara fırsat verilmemesi ve engel olunması gerektiğini de sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Macron, bölgedeki ateşkesin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Libya'da siyasi birliğin oluşturması ve sene sonunda düzenlenecek olan genel seçimlere hazır olunması gerektiğini belirten Macron, Fransa'nın bu konuda destek sunacağını aktardı.

Libya ordusunun profesyonelleşmesi gerektiğini dile getiren Macron, “Destek vereceğiz. Sorumluluğumuz bu konuda Avrupa Birliği beraberliğini sağlamaktır. Alman ve İtalyan dostlarımızla birlikte bu ajandayı Avrupa olarak savunmalıyız. Avrupa ajandası Libya'nın hizmetinde olan bir ajanda olmalı” ifadelerini kaydetti.

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