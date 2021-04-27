Fransa’yı karıştıran bildiri: Emekli askerlerden Macron’a ‘müdahale’ sinyali

Fransa’da geçtiğimiz hafta cuma günü Rambouillet’te polis merkezi çalışanı 49 yaşındaki bir kadının Tunus asıllı bir saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürülmesi sonrası tansiyon yükseldi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olay sonrası yaşananlarla ilgili üzüntüsünü dile getirse de, bu aşırı sağcı cephedeki isimleri pek tatmin etmedi. Ulusal Cephe Partisi’nin lideri Marine Le Pen, Macron’a ağır eleştiri yöneltirken, emekli askerlerin yayınladığı bir mektup Fransız kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü.

‘KAYITSIZ KALAMAYIZ’



Sağ görüşlü Valeurs Actuelles dergisi tarafından yayınlanan mektup, eski jandarma komutanı Jean-Pierre Fabre-Bernadac’ın girişimiyle kaleme alındı. Mektuba imza atan emekli askerler arasında 80’i aşkın isim bulunuyor. Fransa’nın İslamcılık tehdidi altında olduğunu öne süren askerler, “Fransa tehlikede. Birkaç ölümcül tehlike onu tehdit ediyor. Emekli olsak bile, biz Fransa’nın askerleri olarak güzel ülkemizin karşılaştığı tehditlere karşı kayıtsız kalamayız” ifadelerini kullandı.

Macron’u çok daha etkili ve sert önlemler almaya çağıran mektupta, “Eğer hiçbir adım atılmazsa, halkımızı ve değerlerimizi korumak için tehlikeli bir görevde yer alabiliriz. Oyalanacak zaman yok ya da yarın iç savaş bu büyüyen kaosa son verecek. O zaman artacak ölümler ve alacağınız sorumluluk binlerle ifade edilecek” denildi.

‘LE PEN BAŞKOMUTAN OLMAK İSTİYOR‘

Mektuba destek veren Marine Le Pen, “Bir vatandaş ve kadın siyasetçi olarak acınızı paylaşıyorum. Size Fransa için verilen bu savaşta bizim hareketimize katılma çağrısı yapıyorum” diye konuştu.

Macron hükümetinden Le Pen ve askerlerin bu açıklamalarına tepki gecikmedi. Savunma Bakanı Florence Parly, mektubu kaleme alan askerlerin orduyu değil yalnızca kendilerini temsil ettiğini savundu. Parly, “Le Pen’in açıklamaları ordu kurumunu çok ciddi şekilde yanlış anladığını gözler önüne seriyor. Başkomutan olmak isteyen biri için oldukça endişe verici” dedi.