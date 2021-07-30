Fransız Bakan böyle duyurdu: Telefonuma sızmış olabilirler

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, telefonunun İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirilen “Pegasus” isimli casus yazılım ile hedef alınmış olabileceğini ve konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

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Geçtiğimiz günlerde İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirilen “Pegasus” casus yazılımı kullanılarak dünya genelinde farklı ülkelerdeki gazetecilere, hükümet yetkililerine ve insan hakları aktivistlerine ait onlarca telefonun takip edildiği öne sürülmüştü.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de telefonunun “Pegasus” casus yazılımıyla hedef alınmış olabileceğini söyledi. Konuya ilişkin detaylı açıklama yapmayan Le Maire, “Soruşturma aşamasındayız ve buna kendi telefonum da dahil” ifadelerini kullandı.

Paris merkezli kar amacı gütmeyen gazetecilik grubu Forbidden Stories’in liderliğindeki 17 medya kuruluşu tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan küresel bir araştırmada, NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımı kullanılarak telefonlarına sızılan 50 binden fazla kişinin arasında birçok dünya liderinin ve üst düzey yetkilinin de yer aldığı belirtilmişti.