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Fransız Bakan Moreno’dan Macron’a sert eleştiri

Fransa Cinsiyet Eşitliği Bakanı Elisabeth Moreno, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun kabinesini eleştirerek, “Sayın Cumhurbaşkanı, bir örnek teşkil etmiyorsunuz” dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:26, 07/03/2021
HaberlerDünya
Fransız Bakan Moreno’dan Macron’a sert eleştiri

Fransa Cinsiyet Eşitliği Bakanı Elisabeth Moreno, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kabinesinin 13 üyesinde yalnızca 1 kadın olmasını eleştirdi.

Bir radyo programına katılan Moreno, kabinede tek kadının Kabine Başkan Yardımcısı Cecile Geneste olduğunu vurguladı. Kadın-erkek eşitliği hakkında konuşma yapan Moreno, “Bu kadar önemli bir şeyi vaaz edersek, örnek olmalıyız. Bunu Cumhurbaşkanı ile konuştuk. Ben de ona ‘Sayın Cumhurbaşkanı, örnek olmuyorsunuz' dedim” ifadelerini kullandı.

Moreno, Macron’un kendisine verdiği cevabı ise paylaşmamayı tercih etti.

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