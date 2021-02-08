Fransız bakanın aşı fotoğrafı ülkeyi karıştırdı

Corona virüsü salgınıyla mücadele eden Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kabinesinden ilk isim aşı oldu…

Fransa’nın 40 yaşındaki Sağlık Bakanı Olivier Veran, corona virüsü aşısı oldu. Bugün aşı olduğunu Twitter üzerinden bir fotoğrafla duyuran Veran, Fransızca aşı anlamına gelen “Vaccine” mesajını paylaştı.

Fakat risk grubunda yer almayan, sağlığı yerinde olan ve sağlık çalışanı da olmayan Veran’ın aşı olması büyük tepki çekti. Veran’ın ayrıcalıklı olarak herkesten önce aşı olması tartışmayı da beraberinde getirdi. Özellikle sosyal medyada Veran’ın neden aşı sırasında öne geçtiğine dair net bir açıklama yapılmaması tartışmanın büyümesine sebep oldu.

Pfizer-BioNTech ve Moderna aşısı ile birlikte Fransa’da AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin aşısı da kullanılmaya başlandı.