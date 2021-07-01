Fransız medya patronunun eşine sahtecilik şoku: Süpermodel Jade Lagardere suçlu bulundu

Fransa’nın en önemli medya patronlarından Arnaud Lagardere ve eşi Belçikalı süpermodel Jade Lagardere’nin adı bir sahtecilik skandalıyla gündemde.

The Times’ın haberine göre, 30 yaşındaki Jade Lagardere 2015 yılında bir kadına kendisi adına ehliyet sınavına girmesi için 15 bin euro ödemede bulundu. Suçlamaları reddeden Lagardere, eski korumaları olan Jerome G’nin gerçekleştirdiği işlerden haberi olmadığını savundu.

Mahkemede ifade eden Jerome G, ilk duruşmalarda yaptığı eylemlerden patronlarının haberi olmadığını söylese de sonrasında ifadesini değiştirdi. Okları 60 yaşındaki iş adamı Arnaud Lagardere’ye çeviren Jerome G, “Bay Lagardere bana yüzde 100 sonuca ulaşacak bir çözüm bulmamı istedi. O dönem hamile olan Jade’in evden çıkmaması gerektiği konusunda beni uyardı” dedi.

Soruşturma başladıktan sonra Jerome G’nin işine son verilirken, Lagardere kendisine para ve koruma sağlama sözü verdi. Bunların hiçbirinin olmadığını söyleyen Jerome G, eski patronunun kendisine ihanet ettiğini iddia etti. Tanık ifadelerini dinleyen mahkeme heyeti, sınav görevlileri, Jerome G ve Jade Lagardere’nin de aralarında bulunduğu sekiz sanığı suçlu buldu. Lagardere’ye 15 bin euro para cezası verildi.