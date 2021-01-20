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Fransız yetkili: Mart ayı çok zor geçecek

Fransa'daki Saint Antoine Hastanesi'nde bulaşıcı hastalıklar bölüm başkanı olan Karine Lacombe corona virüsü ile ilgili açıklamalarda ve uyarılarda bulundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:21, 20/01/2021
Haberler Dünya
Fransız yetkili: Mart ayı çok zor geçecek

Fransa’nın başkenti Paris’teki Saint Antoine Hastanesi’nin bulaşıcı hastalıklar bölüm başkanı olan Karine Lacombe yerel medyaya açıklamalarda bulundu.

Lacombe, özellikle son dönemde mutasyona uğramış corona virüsünün yayılması sebebiyle gelecek aylarda çok büyük zorluklarla karşılaşacaklarını söyledi. Bilim insanı, “Gelecek aylar çok zor geçecek ve özellikle de Mart ayı” ifadesini kullandı.

Ülkede uygulanmakta olan sokağa çıkış yasağının daha da sertleştirilmesi gerektiğini dile getiren Lacombe, “Hastalığı kontrol altına almak için özellikle bazı bölgelerde uygulamalar katılaştırılmalı” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:11:20,