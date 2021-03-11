Fukuşima’da felaketin 10. yılı: Milyarlarca dolar harcansa da yaralar sarılamıyor

Japonya’da tarihin en büyük büyük felaketlerinden birinin 10. yıldönümü yaşanıyor. 11 Mart 2011’de 9.0’lık bir depremle sarsılan Japonya’nın Sendai kenti, kısa süre sonra tsunami felaketini de beraberinde yaşadı.

Yerel saatle 14.46’da meydana gelen deprem ve dev dalgalardan etkilenen yerler arasında Fukuşima Nükleer Santrali de vardı.

Reaktörleri sular altında kalan santralde nükleer sızıntı meydana geldi. Bölgede yaşayan on binlerce kişi hem dev dalgalardan hem de sızıntıdan kaçmak zorunda kaldı.

160 bin insanın bölgeyi terk ettiği felakette yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetti. Bugün o felaketin 10. yıldönümünde ülke genelinde binlerce kişi kurbanları andı. Saat 14.46’yı gösterdiğinde sessizlik içinde saygı duruşunda bulunuldu.

İmparator Naruhito ve eşi de başkent Tokyo’daki anma töreninde saygı duruşunda bulunanlar arasındaydı. Başbakan Yoshihide Suga ise törende bir konuşma yaptı. Suga, “Sevdiklerini ve arkadaşlarını kaybedenlerin hislerini düşündüğümde bu katlanılmaz. Bu felakette yakınlarını kaybedenlere kalbimin en derinlerinden taziyelerimi sunuyorum” dedi.

Reuters haber ajansı, felaketin üzerinden 10 yıl geçtikten sonra bölgedeki yaşanan değişimleri fotoğraflarla aktarmaya çalıştı. Japon hükümetinin bölgeyi yeniden inşa etmek için 300 milyar dolar harcadığı, 40 bin insanın halen geri dönemediği belirtiliyor.

Fukuşima’daki felaketten önce ülkede faaliyette olan 54 nükleer santral bulunuyordu. Yaşananların ardından güvenlik standartları yeniden düzenlenirken, yalnızca 9 santral aktif olarak çalışıyor.