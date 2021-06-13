G7 ülkelerinden bildiri: Çin’in ismini vermeden eleştirdiler

G7 ülkelerinin, Cornwall’daki zirveleri sonrasında hazırlanan bildiri kamuoyuna sızdırıldı.

Reuters haber ajansı, bildirie G7 ülkelerinin isimi vermeden Çin’i ve Çin’in Şincan’daki Uygur Türklerine uyguladığı şiddet ve zulüm eleştirildi.

G7 bildirisinde, “ABD ve G7 partnerlerimizin küresel tedarik zincirinde zorla iş gücü olarak kullanılan ve devlet tarafından zorla çalıştırılan azınlık gruplarına karşı çok derin endişelerimiz bulunmaktadır. Özellikle Şincan’daki tarım, solar ve giyim sektörlerindeki bu tedarik zinciri endişenin kaynağıdır” denildi.

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