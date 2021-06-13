Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

G7 ülkelerinden bildiri: Çin’in ismini vermeden eleştirdiler

Dünyanın gelişmiş ülkeleri olarak anılan G7 ülkelerinin Cornwall'daki zirvesinin sonrasında hazırlanan bildirinin taslak hali ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:44, 13/06/2021
HaberlerDünya
G7 ülkelerinden bildiri: Çin’in ismini vermeden eleştirdiler

G7 ülkelerinin, Cornwall’daki zirveleri sonrasında hazırlanan bildiri kamuoyuna sızdırıldı.

Reuters haber ajansı, bildirie G7 ülkelerinin isimi vermeden Çin’i ve Çin’in Şincan’daki Uygur Türklerine uyguladığı şiddet ve zulüm eleştirildi.

G7 bildirisinde, “ABD ve G7 partnerlerimizin küresel tedarik zincirinde zorla iş gücü olarak kullanılan ve devlet tarafından zorla çalıştırılan azınlık gruplarına karşı çok derin endişelerimiz bulunmaktadır. Özellikle Şincan’daki tarım, solar ve giyim sektörlerindeki bu tedarik zinciri endişenin kaynağıdır” denildi.

DETAYLAR GELİYOR…

İlginizi ÇekebilirAmazon, Nike ve Apple'a Uygur Türkleri suçlamasıAmazon, Nike ve Apple'a Uygur Türkleri suçlaması
ABD Apple Çin Haber Reuters
Yayınlanma Tarihi:15:39,