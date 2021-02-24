G7 ülkelerinden Myanmar tepkisi: Hesap sorulmalı

Ordunun darbe yaparak yönetime el koyduğu Myanmar’da demokrasi çağrıları yankılanmaya devam ederken, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarından darbe karşıtı gösterilere katılan sivillerin güvenlik güçlerince hedef alınmasına tepki geldi.

Yapılan ortak yazılı açıklamada, “Myanmar güvenlik güçlerinin barışçıl göstericilere yönelik uyguladığı şiddeti kesin bir şekilde kınıyoruz. Ordu itidalli davranmalı ve insan hakları ile uluslararası hukuka saygılı olmalıdır” ifadelerine yer verildi.

‘DERHAL SERBEST BIRAKIN’



“Barışçıl protestolara şiddetle karşılık veren herkesten hesap sorulmalıdır” denilen açıklamada, tutuklanan ülke lideri Aung San Suu Kyi de dahil olmak üzere tüm yetkililerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısı yinelendi.

Japonya, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve İtalya’nın yanı sıra Avrupa Birliği’nin (AB) de temsil edildiği G7, dünyanın ekonomisi en büyük yedi ülkesini içinde barındırıyor. Üye ülkeler net küresel zenginliğin yüzde 64’ünü oluşturuyor.