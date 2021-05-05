G7 Zirvesi’nde corona endişesi: İki delegenin testi pozitif çıktı

İngiliz bir yetkili, “İki delegenin testi pozitif çıktı bu nedenle tüm heyet izolasyon altında” dedi. İngiliz yetkili, görüşmelerin tüm delegelere her gün test yapılması gibi katı COVID-19 önlemleri eşliğinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Sky News muhabiri Joe Pike’ın Twitter’dan, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’ın corona virüsü testinin pozitif çıkmadığını belirtti. Pike, heyetin internet üzerinden görüşmelere katılmaya çalışacağını ekledi.

TWITTER’DAN DUYURDU

Hindistan’ın Dışişleri Bakanı Jaishankar, toplantıya sanal olarak katılacağını Twitter üzerinden duyurdu. Jaishankar, “Olası bir riski ortadan kaldırmak ve diğer insanları düşündüğümüz için görüşmelerimizi sanal olarak gerçekleştirmeye karar verdim” dedi.

Öte yandan ABD heyeti görüşmelere katılacaklarını duyurarak kendileri için bir risk olmadığını açıkladı.

Hindistan, dünyanın gelişmiş yedi ekonomisinden oluşan G7 grubunun üyesi değil. Ancak İngiltere ev sahipliğini yaptığı zirveye Avustralya, Güney Afrika ve Güney Kore’nin yanı sıra Hindistan’ı da davet etmişti.