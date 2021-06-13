G7’de Çin’e karşı ‘yeşil kuşak ve yol’ planı

Dünyanın gelişmiş ekonomilerinden oluşan G7 ülkelerinin Birleşik Krallık’taki Cornwall’da zirvesi devam ediyor… İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Birleşik Krallık’ın dahil olduğu G7 ülkelerinin Çin’in uluslararası etkisini azaltmak için yeni bir proje ve plan konusunda anlaşma sağladığını duyurdu.

Gazete, G7 ülkelerinin Çin’in etkisini azaltmak için “yeşil kuşak ve yeşil yol” planı konusunda mutabakata vardığını yazdı. Çin’in “kuşak ve yol girişimi”ne karşı geliştirdiği yeşil kuşak ve yeşil yol projesinde milyarlarca dolar harcayacağı ve amaçlarından birinin de küresel ısınmayla mücadele olduğu kaydedildi.

100 MİLYAR DOLAR VURGUSU

ABD Başkanı Joe Biden’ın yoksul ve az gelişmiş ülkelere altyapı desteği ve kredisi verme planını gündeme getirdiğini yazan Financial Times, bunun “Çin’in kredilerine ‘demokratik’ bir alternatif” olduğunu yazdı. Fakat İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın bu girişimi, “Çin karşıtı bir girişim” olarak tanıtmak istemediği de iddia edildi. Financial Times’a konuşan İngiliz yetkililer, “Johnson, G7’nin ne olduğunu göstermek istiyor, kime karşı olduğumuzu göstermek istemiyor” yorumunu yaptı.

Gazeteye konuşan bazı yetkililer, bu plana “Yeşil Marshall Planı” yorumunu yaparken her yıl gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere 100 milyar dolar aktarılmasının masada olduğu belirtildi. Cuma günü açıklama yapan ABD’li bir yetkili, “ABD ve müttefikleri Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’ni şüpheyle izliyoruz. Çin hükümeti şeffaf değil, doğaya zarar veriyor ve çalışma standartlarını karşılayamıyor. Biz bu zamana kadar değerlerimizi, standartlarımızı yansıtan bir alternatif sunmamıştık” açıklamasını yaptı.

Konuyla ilgili olarak Londra’daki Çin Büyükelçiliği’nden bir yetkili, “Ufak bir grup ülkenin küresel bir kararı bütün ülkelere dikte ettiği günler geride kaldı” dedi.

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