Ganj Nehri’nde kutunun içinden çıktı! Görenler şaşkına döndü

Hindistan’da yer alan Ganj Nehri’nde yüzen bir ahşap kutunun içinden çıkan şey, görenleri şok etti. Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinin Ghazipur bölgesinde yer alan Ganj Nehri’nde yüzen ahşap bir kutunun dikkatlerini çekmesi üzerine bir grup vatandaş, kutuyu sudan çıkararak içini açtı.

Vatandaşlar, kutunun içinde kırmızı renkli bir beze sarılı ve ölüme terk edilmiş halde 22 günlük bir kız bebek buldu. Gördükleri karşısında şok olan vatandaşlardan Golu Chaudhary yaptığı açıklamada, “Birkaç köylünün yardımıyla kutuyu çıkardık. Açtığımızda kırmızı bir beze sarılı bir kız bebek görünce şok olduk. Kutuda ayrıca Hindu tanrılarının fotoğrafları ve bebeğin burçları da vardı” ifadelerini kullandı. Chaudhary, Ganj Nehri’nde bulunması nedeniyle bebeğin adını ise “Ganj” koyduklarını kaydetti.

Daha sonra yardımsever vatandaşların yaşanan olayı bildirmesinin ardından harekete geçen polis yetkilileri, sağlık kontrolleri için bebeği hastaneye kaldırdı. Bebeğin durumunun iyi olduğunu ifade eden polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Kız çocuğunun terk edilme nedeni henüz netlik kazanmadı. İlk başta bebeğin hasta olduğundan şüphelendik, fakat kontrolden sonra tamamen iyi ve müşahede altında. Bu bir kız çocuğu sorunu olabilir ve ebeveynler yoksulluk içinde yaşıyor olabilir. Nedeni bilinmiyor. Bebeği yakında çocuk bakım merkezine göndermeyi planlıyoruz.

Ayrıca Uttar Pradeş eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, bebeğin Hindistan hükümeti koruması altına alındığını kaydetti.