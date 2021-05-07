Gates çiftinin boşanma süreci ortaya çıktı: Melinda Gates geceliği 1 milyon TL’lik adaya kaçmış

Dünyanın en zengin insanı Bill Gates’in boşanma sürecinin detayları ortaya çıktı… ABD merkezli magazin haber sitesi TMZ’de yer alan habere göre Bill ve Melinda Gates çifti Mart ayında ayrılıklarını duyurmak istedi. Fakat o dönemde boşanmanın maddi tarafları konusunda pürüzler olduğu için avukatların resmi açıklamayı erteleme kararı aldığı belirtilirken bu süreçte Melinda Gates’in çocukları Jennifer (25), Rory (21) ve Phoebe’yi (18) de alarak Bill Gates’ten ayrıldığı aktarıldı.

TMZ’ye konuşan kaynaklar, Gates çiftinin çocuklarının babalarına çok kızgın olduğunu söylerken, bunun sebebinin ise halen bilinmediği vurgulandı. Melinda Gates’in medyadan uzak durmak için üç çocuğu ve onların partnerleriyle birlikte Karayipler’deki Calivigny Adası’na gittiği belirtilirken, bu adanın Fransız milyoner Georges Cohen’e ait olduğu ortaya çıktı.

BILL GATES’İ DAVET ETMEDİ

Eşi Martine için 2000’de adayı satın alan Cohen’in adayı kiraladığı da aktarılırken, adada bir gecelik konaklamanın fiyatı ise 130.000 dolar yani yaklaşık 1.000.000 TL. Melinda Gates’in çocuklarıyla adada dinlendiğini aktaran çifte yakın kaynaklar, Bill Gates’in ise adaya davet edilmediğini öne sürdü.

Melinda Gates’in kaldığı ada üzerinde 25 süit bulunurken, adada Michelin yıldızlı şefler, özel antrenörler, yoga eğitmenleri ve tekneler de kullanıma hazır. 2015 yılında Kanadalı şarkıcı Justin Bieber da 21’inci yaş günü için adayı kiralamış, Kardashian ailesi de bu adayı ziyaret etmişti.

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