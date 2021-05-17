Gazze’de ölü sayısı 200’e yükseldi… ABD’den Filistin açıklaması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 10 Mayıs'ta başlayan hava saldırıları aralıksız devam ediyor. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin gece boyunca saldırılarını sürdürdüğü ve Hamas mevzileri dahil bir çok noktayı hedef aldığı belirtildi. İsrail savaş uçakları Deir Al-Balah, El-Zeytun ve Şucaiyye bölgelerine saldırı düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılar sonrası hayatını kaybedenlerle ilgili son durumu uluslararası kamuoyuna duyurdu. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 200’e, yaralıların sayısının ise bin 305’e yükseldiği belirtildi.

BLİNKEN: PERDE ARKASINDAYIZ



Öte yandan bölgede yaşananlara ilişkin ABD’den de sıcak bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kopenhag ziyaretinde yaptığı konuşmada İsrail ve Filistin arasındaki gerilimden büyük endişe duyduklarını söyledi.

Blinken, ABD’nin olayları durdurmak için perde arkasında girişimlerini sürdürdüğünü ifade ederken, gazeteciler ve sağlık çalışanlarının hayatlarının tehlikede olduğunun farkında olduklarını belirtti.

Washington yönetiminin Hamas dahil olmak üzere Gazze’deki gruplara roket saldırılarını durdurması çağrısı yaptıklarını vurgulayan Blinken, İsrail’in kendini savunma hakkının bulunduğunu aktardı.