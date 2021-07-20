Geçici cumhurbaşkanına camide bıçaklı saldırı

Mali'nin geçici Devlet Başkanı Assimi Goita, bıçaklı saldırı girişiminin hedefi oldu. Biri bıçaklı olmak üzere kimliği belirsiz iki kişinin başkent Bamako'da bulunan bir camide namaz kılan Goita'ya saldırdığı belirtildi. Kurban Bayramı kutlamaları sırasında gerçekleştirilen saldırının ardından Goita'nın camiden çıkarıldığı öğrenildi.

Mali Din İşleri Bakanı Mamadou Kone olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir kişi başkanı bıçakla öldürmeye çalıştığı ancak yakalandı” açıklamasını yaptı. Cami yöneticisi Latus Toure de yaptığı açıklamada, “Bir adam başkanı bıçaklamaya çalıştı ama başka bir kişi yaralandı” ifadelerini kullandı.