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Genç kadın farkında olmadan darbeyi kaydetmiş

Myanmar’da Khing Hnin Wai’nın spor yaparken farkında olmadan ülkede gerçekleştirilen darbenin ilk anlarını kaydetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:45, 02/02/2021
Haberler Dünya
Genç kadın farkında olmadan darbeyi kaydetmiş

Myanmar'da dün gerçekleştirilen askeri darbe uluslararası gündeme otururken, darbenin ilk dakikalarında kaydedilen bir görüntü geniş yankı uyandırdı.

Khing Hnin Wai adlı kadın spor yaparken, ülkede gerçekleştirilen darbenin ilk görüntülerini kaydetti. Khing Hnin Wai'nın saniye saniye kaydettiği anlarda arka planda harekete geçen askeri konvoyun görüntülerini görülüyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederken, Wai, daha önce de bu şekilde çekimler yaptığını dile getirdi.

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darbe Kadın Myanmar sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:13:41,