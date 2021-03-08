George Floyd davasında yeni gelişme

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de siyahi George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada boynuna baskı yapılarak öldürülmesine ilişkin açılan davanın bugün 12 jüri üyesinin seçilmesi ile başlaması bekleniyordu.

Yargıç Peter Cahill, dava için yapılacak jüri seçimini temyiz mahkemesinden Chauvin hakkında gelecek olan kararı beklemek için yarına kadar ertelemeye karar verdi. Yargıç Cahill, “Jüri üyelerimiz var, ancak gerçekçi bir şekilde jüri seçimine gitmeyeceğimizi ve en azından yarına kadar (temyiz mahkemesinden) bir yanıt alamayacağımızı düşünüyorum. Yani taraflardan herhangi biri itiraz etmezse, jüri üyelerimizi serbest bırakacağım ve yarın jüri seçimiyle her şeye başlayacağım” dedi.

Chauvin, ikinci derece cinayet ve adam öldürmekle suçlanırken, savcılar temyiz mahkemesinin Chauvin’in ek olarak üçüncü derece cinayetle de suçlanması konusunda karar verene kadar erteleme talebinde bulunmuştu. Chauvin'in yargılanmasına 3 hafta sürmesi beklenen jüri seçimi sonrası başlanması bekleniyor. Davadaki açılış konuşmalarının ise 29 Mart’ta yapılması planlanıyor. Davada kararın nisan ayı sonuna kadar çıkması beklenmiyor.

POLİSLER AYRI AYRI YARGILANACAK

Floyd cinayetine karışan diğer üç polis memuru Alexander Kueng, Thomas Lane ve Tou Thao ise daha az suçlamayla karşı karşıya kalırken, davada ayrı ayrı yargılanacaklar. Chauvin’e yardım ettikleri suçlamasıyla yargılanacak olan polislerin davasının ise ağustos ayında başlaması bekleniyor. Floyd'un ölümüne neden olan 4 polis memuru da Minneapolis Polis Departmanı’ndan ihraç edilmişti.

ONLARCA KİŞİ ADLİYENİN ÖNÜNE TOPLANDI

Minneapolis'te bulunan Hennepin Adliyesi’nde görülecek olan dava öncesi güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Onlarca kişi adliyenin önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde Floyd'un fotoğraflarını taşıyan göstericiler, Floyd için adalet çağrısı yaptı.

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