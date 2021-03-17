Gerilim tırmanıyor! Rusya, ABD büyükelçisini Moskova’ya çağırdı

ABD’nin yeni başkanı Biden, 20 Ocak’tan bu yana ilk kez Moskovayı, Rusya lideri Putin’in bir katil olduğunu düşündüğünü söylemesiyle hedef aldı.

ABC News sunucusu George Stephanopoulos’a konuşan Biden, Moskova’nın ABD seçimlerine müdahale etmesi nedeniyle bir bedel ödeyeceğini vurguladı.

Biden, Rus lideri Vladimir Putin’in bir katil olduğunu düşünüyorum” dedi. Washinton ile Moskova hattında gerileme yol açan açıklamanın ardından Moskova yönetimi, ABD Büyükelçisi Anatoly Antonovu istişarelerde bulunmak üzere Rusyaya çağırdığını duyurdu.

İSTİŞARELERDE BULUNMAK ÜZERE MOSKOVAYA ÇAĞIRILDI

Alınan karar Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından açıklandı. Zaharova , “Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD ile ilişkiler bağlamında ne yapılacağını ve nereye taşınacağını analiz etmek üzere istişarelerde bulunmak üzere Moskova’ya çağırıldı dedi.