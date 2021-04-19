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Gerilimden sonra Dendias’tan Türkiye yorumu: Sorunları çözmek zor ama imkansız değil

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaşadığı gerilimden sonra Yunan basınına konuştu. Dendias, Atina'nın Ankara ile görüş ayrılıklarını görmezden gelemeyeceğini, ancak sorunlara çözüm bulmanın zor olsa da imkansız olmadığını söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:58, 19/04/2021
HaberlerDünya
Gerilimden sonra Dendias’tan Türkiye yorumu: Sorunları çözmek zor ama imkansız değil

15 Nisan’da Türkiye’yi ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ortak basın toplantısında yaşadığı gerilimin yankıları sürüyor.

Dendias yaşananlar sonrası Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini’ye Türkiye’yle ilgili açıklamalarda bulundu. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, “Farklı görüş ve yaklaşımlarımızın olduğu konuları görmezden gelmek mümkün değil” dedi.

Türkiye’yi 2015 yılından bu yana ziyaret eden ilk Yunan Dışişleri Bakanı olan Dendias, görüşmede havanın son derece iyi olduğunu ancak pek çok konuda fikir ayrılıklarının sürdüğünü söyledi.

HUKUKA UYGUN DEĞİL

Dendias, “Türkiye ile sorun yaşadığımız mesele, farklılıklarımızı çözmek adına ortak bir paydada buluşamıyor oluşumuz. Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz konularında tutumunun sertleştiğini düşünmüyorum. Ancak uluslararası hukuka uygun olmayan sabit bir duruş sergilendiği görüyorum ve bu da çözüm olasılığını zorlaştırıyor. Fakat çözüm imkansız değil” açıklamasında bulundu.

ATİNA’YA DAVET

Dendias, Çavuşoğlu’nu görüşmelere devam etmek üzere Atina’ya çağırdığını ve bu görüşmenin Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme yapılmasına zemin hazırlayabileceğini söyledi.

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Ankara Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı mevlüt çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yunanistan
Yayınlanma Tarihi:07:53,