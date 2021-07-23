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Girit açıklarında tekne battı, 9 göçmen kayıp

Akdeniz’deki Girit Adası açıklarında batan teknede bulunan 45 göçmenden 36’sı Yunanistan sahil güvenliği tarafından kurtarılarak Kerpe ve Girit Adaları’na götürüldü. Kaybolan 9 göçmen için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 12:42, 23/07/2021
HaberlerDünya
Girit açıklarında tekne battı, 9 göçmen kayıp

Girit Adası'nda yayın yapan www.ekriti.gr haber sitesinin duyurduğu habere göre, Akdeniz'de Kerpe (Karpathos) ile Girit Adaları arasındaki bölgede gece yarısı batan yelkenli teknede bulunan 45 göçmen batmadan önce acil yardım hattını arayarak tehlikede olduklarını bildirdi. Bölgeye çok sayıda Yunan sahil güvenlik botu yönlendirildi.

GİRİT VE KERPE ADASINDAKİ HASTANELERE GÖTÜRÜLDÜLER

Bu sabah saatlerine kadar 36 göçmen Akdeniz'in ortasında can yelekleri ile bulunarak Kerpe ve Girit Adaları'na götürüldü. 5 göçmenin Kerpe Adası'na 31 göçmenin ise Girit Adası'ndaki Yerapetra kenti hastanesine kaldırıldıkları belirtildi.

KURTARMA OPERASYONU DEVAM EDİYOR

Kaybolan 9 göçmenin kurtarılması için ise denizden ve havadan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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