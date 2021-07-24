Girit’te korkutan deprem: Evler hasar gördü

Yunanistan'ın Girit Adası sakinleri bu sabah 4.8 büyüklüğündeki deprem ile güne uyandı. Evlerinden sokağa çıkan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Girit Adası'ndaki özellikle Kandiye ve Arkalochpori’de etkili olan depremde onlarca ev hasar gördü. Bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Saat 05:07’de, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde, merkez üssü Kandiye’nin 23 km güneydoğusunda derinliği 13.3 km olarak gerçekleşen deprem ada halkında korku yaşanmasına neden oldu. Herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi.

DAHA BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ

Arkalochori Belediye Başkanı Minoa Pediados itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin inceleme başlattıklarını belirterek, “Atina ile temas halindeyiz, acil yardım talebinde bulunduk. Artçı depremler olabilir. Vatandaşlarda doğal olarak korku var. Sismologlar bunun büyük bir deprem olduğunu söylüyor. Ancak, daha büyük bir deprem korkusuyla sakinler arasında huzursuzluk var” dedi.

ARTÇI SARSINTILAR GELDİ

4.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların devam ettiği ve Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü'ne sabah 05.32’de 3.5, 06.04’te 3.0, 06.58’de 3.1, 07.23’te 2.4 artçı depremlerin meydana geldiği belirtildi. Depremlerin meydana geldiği kentlerde zarar tespitine başlandığı belirtildi.