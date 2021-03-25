GKRY’de camiye haç resmi çizilip ‘Türklere ölüm’ yazıldı

Yunanistan’ın Ulusal Bağımsızlık Bayramının 200’üncü yıl dönümü nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde de törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Limasol kentinde aşırı sağcı bir grup, 1821 pankartlarıyla düzenlediği yürüyüşte “Türklere ölüm, Türke ölüm” sloganları attı. Aşırı sağcı grup Piskobu Camisinin duvarlarına mavi sprey boya ile haç çizerek, “Bütün Türklere ölüm, 1821” yazdı.

Aşırı sağcı Rumlar tarafından yapılan çirkin saldırı, sosyal medyada tepkiye neden oldu.