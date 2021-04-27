Görevde öldürülen ajanın oğluna devlet töreni gibi doğum günü

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Broward bölgesindeki polis memurları Şubat ayında bir arama emri sırasında vurularak öldürülen iki özel ajandan biri olan FBI Ajanı Daniel Alfin’in oğlunun 5’inci yaş günü için doğum günü sürprizi düzenledi.

Devlet törenini andıran doğum günü kutlamasına, bir itfaiye aracı, havadan iki helikopter, 4 polis aracı, bir zırhlı askeri araç, 7 adet zırhlı koruma aracı ve koruma ordusu katıldı.

Eli Alfin hem olanlar hem de aldıkları hediyeler karşısında şaşkına döndü. Alfin yaş günü için düzenen geçit töreni için polislere el sallayarak teşekkür etti.

Şerif ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Eli Alfin’in 5’inci doğum günü geçit töreninde yerel ve federal kurumlara katılmaktan onur duyduk. Eli, Şubat’ta Sunrise, Florida’da bir arama emrini uygularken vurularak öldürülen iki FBI özel ajanından biri olan Daniel Alfin’in oğlu” ifadelerine yer verildi.