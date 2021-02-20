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Görevi bıraktı ama… Bezos dakikada 1 milyon TL kazanıyor

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, CEO'luk görevini bıraksa da gündemden düşmüyor. Forbes listesinde en zengin kişi unvanını Elon Musk'ta devralan Bezos'un, dakikada 152 bin 207 dolar (1 milyon TL) kazandığı ortaya çıktı.

Tayfun HOPALİ / ABD
Güncellenme: 09:02, 20/02/2021
HaberlerDünya
Görevi bıraktı ama… Bezos dakikada 1 milyon TL kazanıyor

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, görevinden ayrılacağını duyurmasının ardından Elon Musk’ın üzerine çıkarak dünyanın en zengin insanı unvanını geri aldı.

Ünlü ekonomi dergisi Forbes milyarderler listesi için dünyanın en zengin insanlarının hareketini borsalar açıldıktan sonra sıralamaları her beş dakikada bir izlemeye alıyor. Buna göre Bezos en zengin unvanını aldığı sırada net değeri % 0,59’luk bir değişim veya 1.1 milyar dolarlık artışla 193,5 milyar dolar olmuştu.

Business Insider’a göre Bezos, net değerindeki yıldan yıla değişime bağlı olarak dakikada 152 bin 207 dolar ve saniyede 2 bin 537 dolar kazandı.

YERİNE ANDY JASSY GELECEK

Amazon, bu ayın başlarında Bezos’un CEO’luk görevinden istifa edeceğini duyurmuştu. Bezos, Andy Jassy'nin CEO olacağını açıklamıştı. Bezos yönetim kurulu başkanı olarak Amazon’da görevini sürdürecek.

Bezos, Amazon’un web sitesinde yayınlanan açıklamada, “Amazon’un CEO’su olmak derin bir sorumluluk. Böyle bir sorumluluğunuz olduğunda, başka bir şeye dikkatinizi veremiyorsunuz. Amazon'da yönetim kurulu başkanı olarak devam edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:08:54,