Gözler Ankara’da: AB’nin üst düzey isimleri Erdoğan’la görüşmeye geliyor

Son dönemde yumuşama sinyallerinin verildiği Ankara-Brüksel hattında merakla beklenen görüşme bugün gerçekleşiyor… Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığından dün akşam yapılan açıklamada görüşmede Türkiye ile AB ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınacağı belirtilerek, “Birlik’le işbirliğinin, katılım perspektifi temelinde ve tesis edilmeye çalışılan olumlu gündem kapsamında geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır” denildi.

NORMALLEŞME BAŞLADI AMA…

Avrupa Birliği liderleri geçen ayki zirvede, 2016 yılında verdikleri Türkiye ile ticari ilişkileri geliştirme sözünü tutarak 1990’larda imzalanan gümrük birliği anlaşmasının kapsamına hizmetler, tarım ürünleri ve kamu ihalelerinin alınacak şekilde geliştirilmesi için uzmanların çalışmaya başlamasını istedi.

Ancak liderler zirvede Ankara’yı Doğu Akdeniz’de hidrokarbon araştırmalarına yeniden başlaması durumunda yaptırım uygulanacağını söyleyerek uyardı.