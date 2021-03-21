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Gözünü başbakanlığa dikmişti… 4.1 milyon euroluk villa hayallerini suya düşürdü

Bu yıl Merkel'den boşalacak başbakanlık koltuğuna gözünü diken Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın bir dönemler yönetim kurulu üyesi olduğu bankanın kredisiyle 4.1 milyon euroluk villa satın aldığı ortaya çıktı.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 10:23, 21/03/2021
HaberlerDünya
Gözünü başbakanlığa dikmişti… 4.1 milyon euroluk villa hayallerini suya düşürdü

Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn, başkent Berlin'in lüks semtinde, birlikte yaşadığı Daniel Funke ile birlikte aldığı lüks villa yüzünden büyük itibar kaybına uğradı.

2017'de partneri Daniel Funke ile evlenen Spahn'ın asıl sorunu, eşiyle bu villayı alması değil, villanın kredisinin 2009 ile 2015 yılları arasında Yönetim Kurulu'nda yer aldığı Sparkasse tarafında ödenmiş olması.

Almanya Başbakanı Merkel’den boşalacak koltuğa oturma niyetindeki Spahn, yaşanan bu skandal ile zor günler geçiriyor.

KAMU YARARI MAHREMİYETTEN ÖNEMLİ

Bir süre önce mahkemeye giderek, bu tür haberlerin durdurulması için ihtiyadi tedbir kararı aldıran Spahn, daha sonra üst mahkemeden bu kararın döneceğini anlayınca, avukatı tarafından bir açıklama yaptı. Spahn, “Villanın fiyatını yazan gazetecilere karşı hukuken harekete geçmeyeceğini” duyurmuştu.

300 metrekare oturma alanlı, 1300 metrekare arsalı ve büyük bahçeli villanın fiyatının 4 milyon 125 bin Euro olduğu açıklandı. Mahkeme de, “kamu yararının fiyatın gizliliğinden daha önemli olduğuna” karar verdi.

BAŞBAKANLIK HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Bu villa haricinde birçok konuta sahip olan Spahn'ın, hem bakanlık makamını, ondan önce de vekillik sıfatını bu şekilde kullanmasının etik olmadığı tartışılıyor.

Maske dağıtımında geciken, eczanelere yüksek fiyatla maske satan, aşı tedarikinde sorunlar yaşayan ve en son AstraZeneca'nın kullanımının durması ile başı ağrıyan Bakan Spahn'ın başbakanlık koltuğuna oturma hayalleri de bu haberlerle suya düştü.