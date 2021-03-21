Gözünü başbakanlığa dikmişti… 4.1 milyon euroluk villa hayallerini suya düşürdü

Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn, başkent Berlin'in lüks semtinde, birlikte yaşadığı Daniel Funke ile birlikte aldığı lüks villa yüzünden büyük itibar kaybına uğradı.

2017'de partneri Daniel Funke ile evlenen Spahn'ın asıl sorunu, eşiyle bu villayı alması değil, villanın kredisinin 2009 ile 2015 yılları arasında Yönetim Kurulu'nda yer aldığı Sparkasse tarafında ödenmiş olması.

KAMU YARARI MAHREMİYETTEN ÖNEMLİ

Bir süre önce mahkemeye giderek, bu tür haberlerin durdurulması için ihtiyadi tedbir kararı aldıran Spahn, daha sonra üst mahkemeden bu kararın döneceğini anlayınca, avukatı tarafından bir açıklama yaptı. Spahn, “Villanın fiyatını yazan gazetecilere karşı hukuken harekete geçmeyeceğini” duyurmuştu.

300 metrekare oturma alanlı, 1300 metrekare arsalı ve büyük bahçeli villanın fiyatının 4 milyon 125 bin Euro olduğu açıklandı. Mahkeme de, “kamu yararının fiyatın gizliliğinden daha önemli olduğuna” karar verdi.

BAŞBAKANLIK HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Bu villa haricinde birçok konuta sahip olan Spahn'ın, hem bakanlık makamını, ondan önce de vekillik sıfatını bu şekilde kullanmasının etik olmadığı tartışılıyor.

Maske dağıtımında geciken, eczanelere yüksek fiyatla maske satan, aşı tedarikinde sorunlar yaşayan ve en son AstraZeneca'nın kullanımının durması ile başı ağrıyan Bakan Spahn'ın başbakanlık koltuğuna oturma hayalleri de bu haberlerle suya düştü.