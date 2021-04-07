Grönland’da siyasi deprem: Kritik seçimi IA kazandı

56 bin nüfusa sahip Grönland’da seçimlerin sonucu bütün dünyada yankı uyandırdı… Ülkenin ana muhalefet partisi olan sol tandanslı Inuit Ataqatigiit, sandıktan oyların yüzde 37’sini elde etti. Böylelikle oyların yüzde 29’unu alan hükümetteki sosyal demokrat parti Siumut’u geride bırakan IA zaferini ilan etti.

Küçük bir topluluk olmasına karşın uluslararası kamuoyu Grönland’daki seçimleri yakından takip ediyordu. Zira IA, seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda Grönland’ın zengin ve geniş yeraltı kaynaklarının kullanıma açılmayacağını açıklamıştı.

Özellikle adanın güneyindeki dünyanın en büyük yeraltı kaynaklarına ev sahipliği yapan Kvanefjeld’in akıbeti büyük bir merak konusu halini aldı. Uluslararası maden şirketleri seçim sonuçları sonrasında bir açıklama yapmadı.

Çevreci bir politika izleyen partinin 34 yaşındaki lideri Mute Egede’nin gelecek haftalarda hükümet kurmak için çalışmalara başlayacağı açıklandı.

TRUMP SATIN ALMAK İSTEMİŞTİ

Danimarka’ya bağlı özerk bir yapıda olan ve 56 bin nüfuslu Grönland, 2019’da ABD’nin o dönemki başkanı Donald Trump ile birlikte gündeme gelmişti. Trump, Grönland’ı satın almak istemiş ve bu açıklamalar iki ülke arasında gerilim yaratmıştı.