Guardian’dan Kanal İstanbul analizi: Türkler Erdoğan’ın 65 milyar dolarlık projesinin etkilerinden korkuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘çılgın proje’ olarak adlandırdığı ‘Kanal İstanbul’, uluslararası basının da gündeminden düşmüyor. Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilkinin bugün yapılacak temel atma töreni öncesi İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Guardian bir analiz yayınladı.

Gazetenin Türkiye muhabiri Bethan McKernan imzalı makalede, ‘Kabuslar görüyorum: Türkler Erdoğan’ın 65 milyar dolarlık İstanbul kanalının etkisinden korkuyor’ başlığı kullanıldı. Haberde, kanala yönelik muhalif sesler yükseldikçe Erdoğan’ın projeyi sürdürmekle ilgili daha kararlı hale geldiği vurgulandı.

McKernan, projenin maliyetinin resmi kaynaklara göre 15 milyar dolar olarak açıklandığını ancak Fransa’da yakın dönemde gerçekleştirilen geliştiriciler konferansında bu tutarın 65 milyar doları bulabileceğine dikkat çekti. Haberde “Türkiye gibi aşırı kutuplaşmış bir toplumda, Karadeniz’i Marmara Denizi’ne bağlayan bir kanal inşa etmek herkesin aynı fikirde olduğu nadir bir konu: Bu çılgınca bir fikir” ifadeleri kullanıldı.

‘ORTADA FİNANSMAN YOK’



Yazıda Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsü’nden akademisyen Yörük Işık’ın görüşlerine yer veriliyor. Kanal projesinin imkansızlığına vurgu yapan Işık, “İnşaat çılgınlığı içindeki böyle bir hükümet için bile bu proje 20 yıl sürebilir. Ve bu süreç Marmara’nın su havzasını tamamen yok eder. Ayrıca ortada bir finansman yok. Türk bankaları bile çevresel endişeler ve sürdürülebilirlik nedeniyle projeye yaklaşmıyor. 19. yüzyıldan fırlamış hayal ürünü bir proje gibi” görüşünü paylaşıyor.

‘KABUSLAR GÖRÜYORUM’



Haberde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Kanal İstanbul projesiyle ilgili sözleri de hatırlatılıyor. İmamoğlu’nun “Bu projeyi düşündüğümde geceleri uyuyamıyorum. Kabuslar görüyorum” ifadeleri okuyuculara aktarılıyor.

İlginizi Çekebilir Guardian'dan Erdoğan-Macron gerilimi yorumu: İkisinin de işine yarıyor