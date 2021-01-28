Güney Afrika Ordusu’nda başörtü yasağı kaldırıldı

Güney Afrika’da uzun zamandır kadın askerlerin başörtü takması yasaktı. Güney Afrika ordusunda görevli birçok kadın başörtüsü yasağı nedeniyle dini inançlarını yaşamakta sorun yaşıyordu. Güney Afrika ordusuna bağlı askeri hastanede klinik adli tıp patoloğu olarak görev yapan Maj Fatima Isaacs hakkında, başörtüsünü çıkarmayı reddetmesi nedeniyle “kasıtlı saygısızlık ve yasal bir emre itaatsizlik” suçlamaları ile hakkında dava açılmıştı.

ISAACS’İN DAVASI DÜŞTÜ

Açılan dava nedeniyle ordudan atılmayla karşı karşıya kalan Isaacs’ın davası geçtiğimiz hafta düşürülerek başörtü takmasına izin verildi. Isaacs, yaptığı açıklamada, “Demokratik bir ülkede yaşıyoruz, bu da dini inançlar konusunda ayrımcılık yapılmaması gerektiği anlamına geliyor. Ben, dinin devletin ve ülkenin ahlaki temelini oluşturduğuna inanıyorum. Bu önemli bir zafer” dedi.

YASAK ANAYASAYA AYKIRI BULUNDU

Isaacs’ın davasında görev alan Hukuk Kaynakları Merkezi (LRC) ise, davanın düşmesinin ardından Güney Afrika Savunma Kuvvetleri’nin (SANDF) dini kıyafet yönetmeliğinin anayasaya aykırı olduğunu belirterek Eşitlik Mahkemesi’ne bir başvuruda bulundu.

Başvurunun sonuçlanması sonrası LCR tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Savunma Kuvvetleri tarafından, Müslüman kadınların askeri üniformaları ile başörtüsü takmalarına izin verecek şekilde dini kıyafet politikasında değişiklik yapıldı. Mevcut SANDF politikası artık ordudaki Müslüman kadınlara karşı ayrımcılık yapmadığı için bu konuyu daha fazla takip etmeyeceğiz” denildi. (İHA)

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