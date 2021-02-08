Güney Afrika’dan AstraZeneca aşısı kararı: Uygulamayı durdurdular

Güney Afrika’dan kritik AstraZeneca aşısı kararı geldi. Güney Afrika’daki sağlık yetkilileri yaptıkları açıklamada, ülkede tespit edilen virüs mutasyonuna karşı AstraZeneca aşısının sınırlı koruma sağladığının ortaya çıkması üzerine AstraZeneca aşılamasına ara verdiklerini belirtti.

Güney Afrika Sağlık Bakanı Dr. Zweli Mkhize yaptığı açıklamada, bilim insanlarının AstraZeneca aşısının en etkili şekilde nasıl uygulanacağı üzerine çalışırken, aşılamanın durdurulmasının geçici olacağını söyledi.

PFIZER VE JOHNSON & JOHNSON DEVAM EDECEK



Mkhize, Güney Afrika’nın, Pfizer/BioNTech ve Johnson&Johnson tarafından yapılan aşıların dağıtımıyla ilerleyeceğini söyledi. Pazar günü yayınlanan verilerde, Oxford/AstraZeneca Covid-19 aşısının iki dozunun, ilk olarak Güney Afrika’da tespit edilen virüs mutasyonuna karşı ‘minimum koruma’ sağladığını ortaya çıkardığı ifade edildi.