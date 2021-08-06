Güney Avrupa aşırı sıcaklarla boğuşuyor

Yunanistan ve Kuzey Makedonya başta olmak üzere Güney Avrupa ve Balkanlar aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Yunanistan'da halka 'elektriği dikkatli kullanın' çağrısı yapılırken, Kuzey Makedonya, hamilelerin ve hastalığı olan çalışanların sokağa çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

SOZCU.COM.TR

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Türkiye orman yangınları ile boğuşurken, komşu Yunanistan’dan benzer haberler gelmeye devam ediyor. Başta Yunanistan ve Kuzey Makedonya olmak üzere birçok ülkede yüksek sıcaklıklar kaydedilirken, sıcak hava dalgasının bu hafta başında zirve yapması beklendiği belirtildi.

Yunanistan'da Başbakan Kiriakos Miçotakis, “1987’den bu yana en kötü sıcak hava dalgasıyla karşı karşıyayız” derken, yetkililerin durumla başa çıkmak için “mümkün olan her şeyi” yaptığını da sözlerine ekledi. Miçotakis, yaşanan sıcak hava dalgasının elektrik şebekesini zorladığını belirtirken, öğleden sonra ve geceleri halktan elektrik kullanımını kısıtlamalarını istedi.

‘Bu bir iklim tehdidi’

Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Yunanistan genelinde 2019’da meydana gelen 953 yangına kıyasla Temmuz ayında bin 584 yangın çıktığını, sadece son 24 saatte ise 116 yeni yangın meydana geldiğini söyledi.

Hardalias, “Artık iklim değişikliğinden değil, bir iklim tehdidinden bahsediyoruz” dedi.

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