Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Güney Kore’de evcil kedi ve köpeklere Covid-19 testi uygulaması başladı

Güney Kore'nin başkenti Seulde evcil kedi ve köpeklere ücretsiz corona testi uygulanmaya başlandı. Testin, sürüntü çubuklarıyla birlikte köpek ve kedilerin burunlarından ve rektumlarından alınan örneklerle yapıldığı açıklandı.

Güncellenme: 21:40, 10/02/2021
Haberler Dünya
Güney Kore’de evcil kedi ve köpeklere Covid-19 testi uygulaması başladı

Güney Kore’nin başkenti Seulde evcil kedi ve köpeklere ücretsiz corona testi hizmeti sunulmaya başlandı. İlk testi yapılan köpeğin ise burun akıntısı ve ateş şikayetiyle sahibi tarafından getirilen Cocker Spaniel cinsi bir köpek olduğu açıklandı.

Seul Büyükşehir Hükümeti (SMG) basın ofisinden yapılan açıklamada, Örnekler burun ve rektumdan toplandı ve Seul Sağlık ve Çevre Enstitüsü Hayvan Sanitasyon Laboratuvarı’na aktarıldı ve şu anda test ediliyor denildi.

HAYVANLARDA CORONA VAKALARI

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) virüsün evcil hayvanlardan insanlara bulaşma riskinin düşük olduğunu, ancak evcil hayvanlarda COVID-19 testi pozitif çıkarsa, hayvanın 14 gün karantinaya alınması gerekeceğini açıklamıştı.

Seul yetkilileri, COVID-19 testi pozitif çıkan evcil hayvanların ayrı bir alanda izole edilmesini, yaşlılar ve çocuklar dışındaki aile üyeleri tarafından bakılmasını tavsiye ediyor.

Uyarılar arasında hayvanın bakımını üstlenen kişinin maske ve eldiven takması gerektiği, hayvana sarılmak ya da öpmek gibi doğrudan temastan kaçınılması gerektiği de yer alıyor. DHA

İlginizi ÇekebilirGüney Koreli otomotiv devi logosunu değiştiriyorGüney Koreli otomotiv devi logosunu değiştiriyorİlginizi ÇekebilirDini okula bağlı tesislerden corona yayıldı! Güney Kore yeni önlemlere hazırlanıyorDini okula bağlı tesislerden corona yayıldı! Güney Kore yeni önlemlere hazırlanıyor
ABD aile Corona Güney Kore Kedi köpek Kore Sağlık