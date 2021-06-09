Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Güney Kore’de sahte aşı skandalı: Belediye başkanı bile inandı

Güney Kore'nin Daegu kenti Belediye Başkanı Kwon Young-jin, kendisine 30 milyon Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısı satma sözü veren yabancı bir şirketin sahte aşı dolandırıcılığı yaptığını belirterek, bu dolandırıcılığa inandığı için kamuoyundan özür diledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:36, 09/06/2021
HaberlerDünya
Güney Kore’de sahte aşı skandalı: Belediye başkanı bile inandı

Daegu kenti Belediye Başkanı Kwon Young-jin, resmi açıklama yaparak yabancı bir şirketle 30 milyon Pfizer Covid-19 aşısı için görüşmelere başladıklarını ve Güney Kore Sağlık Bakanlığı’nın satın alma sürecinin devamında tedarikçi yabancı firmanın bilgilerinde güvenlik açığı tespit ettiğini açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ

Belediye Başkanı Kwon Young-jin, açıklamasında ihmalin tamamen kendisinde olduğunu ve bu olayla Daegu kentinin imajını zedeleyerek kamuoyunu hayal kırıklığına uğrattığı için özür diledi.

Belediye Başkanı kaleme aldığı özür mektubunda, yabancı bir şirketle belediye sağlık konseyinin tavsiyesine uyarak aşı görüşmelerine başladıklarını ve niyet mektubunun gönderilmesi için Güney Kore Sağlık Bakanlığı’na başvurduklarını ifade etti.

Bakanlık tarafından şirketin geçmişi ve bilgileri araştırıldığında güvenlik açığı keşfedildiğini belirten Kwon Young-jin, Pfizerın üçüncü parti tedarikçilerle aşı konusunda çalışmadığını belirtti.

İlginizi ÇekebilirOxford Üniversitesi: Aspirin Covid-19 hastalarını iyileştirmiyorOxford Üniversitesi: Aspirin Covid-19 hastalarını iyileştirmiyor
Güney Kore İngiltere Kore Sağlık Sağlık Bakanlığı
Yayınlanma Tarihi:14:28,