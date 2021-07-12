Güney Kore’den tartışma yaratan Covid-19 yasağı: Tempoyu azaltın

Corona virüsü salgınıyla mücadelede örnek gösterilen ülkelerden biri olan Güney Kore’de tartışma yaratan bir corona virüsü önlem kararı alındı.

Yetkililer, spor salonlarında çalınan müziklerin temposunun azaltılmasına karar verdi. Yapılan açıklamada mekanda çalınan müziklerin dakikada 120 vuruştan daha düşük olması gerektiği vurgulandı.

Güney Koreli yetkililer bu kararın arkasındaki sebebi de detaylarıyla anlattı. Yapılan açıklamada, “Bu tür müzikler kalp atışını tetikliyor ve daha hızlı nefes vermeye ve daha çok terlemeye sebep oluyor. İnsanların birbirleriyle yakın temasta olduğu bu tür ortamlarda insanların daha az nefes alması ve daha az terlemesini istiyoruz” denildi.

Bu karar hem muhalif siyasetçiler, hem spor salonu işletmecileri hem de spor salonu müşterileri tarafından büyük tepki çekti. Reuters haber ajansına konuşan bazı işletmeciler, “Sabahları üyelerimizi canlandırmak ve neşesini artırmak için coşkulu şarkılar çalmayı seviyorum. Fakat bu kararın virüsün yayılmasına herhangi kanıtlanmış bir etkisi oldu mu? Birçok insan artık kulaklık takıyor ve kendi müziğini dinliyor. Herkesin ne dinlediğine nasıl karışacaksınız ki” dedi.

İlginizi Çekebilir Güney Kore'de tuvaletleri enerjiye ve dijital paraya dönüştürdüler