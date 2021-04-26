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Günlük vaka sayısının rekor kırdığı Hindistan’da kan donduran görüntüler

Corona virüsü salgınında rekor sayıda vaka ve can kaybı tespit edilen Hindistan'da, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin cesedi ambulanstan düştü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:57, 26/04/2021
HaberlerDünya

Corona virüsü salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da sağlık sistemi durma noktasına geldi. Vaka ve can kaybı sayısında rekor kırılan ülkenin Madhya Pradesh eyaletine bağlı Vidisha şehrinde çekilen görüntüler, durumun vahametini gözler önüne serdi.

Vidisha'da Cuma günü yaşanan olayda, corona nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastaneden ambulansla krematoryuma taşıyordu. Bu sırada ambulansta bulunan cenazelerden biri yola düştü.

Oldukça eski olduğu görülen ambulansın camları ile kapısının kırık olması dikkat çekerken, içinde çok sayıda ceset olduğu ifade edildi.

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