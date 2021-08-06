Gurbetçiye çile: Bulgaristan sınır kapılarını kapadı

Avrupa'dan tatil için arabalarıyla Türkiye'ye gidenlerin dönüş yolculukları başladı. Ancak bugün sınırda büyük sorun çıktı.

SOZCU.COM.TR

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Gurbetçiler, Türkiye’den Avrupa’ya dönüş yolculuğuna başladı… Karayolu ile Avrupa’ya gitmeye çalışan gurbetçiler ise sınır kapısının dışında adeta mahsur kaldı.

Yunanistan, “Gurbetçileri karayoluyla dönüşte almayacağını” açıklamıştı. Bugün de Bulgaristan girişinde büyük bir yığılma oldu. Kapıkule sınır kapısından geçenler Bulgar yetkililer işlem yapmadığı için Kapitan Andreewo Sınır kapısında yığıldı.

DOKUZ SAAT BEKLEDİLER

Geçiş için 9 saat bekleyenler bile varken, uzun konvoylar oluştu. Kuyruklar uzamaya ve Türkiye tarafında kilometrelerce araç yığınları oluşmaya başladı.

Öfkeli turistler kornalara basarak işlemlerin başlatılmasını, sınır kapısının açılmasını istiyor. Bulgaristan’ın neden sınır kapısını kapattığı ya da geçiş işlemlerini neden durdurduğu bilinmiyor.