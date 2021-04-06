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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili corona virüsüne yakalandı

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Garibaşvili'nin durumunun iyi olduğu ve karantinaya girdiği öğrenildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:02, 06/04/2021
HaberlerDünya
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili corona virüsüne yakalandı

Gürcistan hükümetinin basın servisinden yapılan yazılı açıklamada, “Başbakan İrakli Garibaşvili’nin corona virüsü testi pozitif çıktı. Garibaşvili iyi hissediyor ve kendini izole etti, uzaktan çalışmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Geçen hafta Gürcistan Sağlık Bakanı Ekaterine Tikaradze gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede corona virüsü pandemisinin üçüncü dalgasının ilk aşamasının yaşandığını belirtmişti.

Worldometers’ın verilerine göre Gürcistan’da şimdiye dek 284 bin toplam vaka ve 3 bin 832 can kaybı kayıtlara geçti.

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