Gürcistan’da ana muhalefet partisi lideri gözaltına alındı

Gürcistan polisinin başkent Tiflis’teki protesto eylemlerinde, parlamento binası önündeki protestoculara karşı biber gazı kullandığı bildiriliyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, muhalefet partileri Melia’nın gözaltına alınmasını protesto için büyük çaplı gösteriler düzenlenmesi çağrısı yaptı. ABD ve İngiltere’nin Tiflis büyükelçilikleri, Melia’nın gözaltına alınmasını kınadı.

KEFALET ÜCRETİNİ ÖDEMEMİŞTİ

Sabahın erken saatlerinde Birleşik Ulusal Hareket’in Tiflis’teki genel merkezine çatıdan giren özel kuvvetlerle, Melia’ya destek için binada bulunan diğer muhalefet partilerinin temsilcileri ve kalabalık arasında arbede yaşandı.

Polisin Melia’nın bulunduğu odaya girmesini engellemek için kapıya dolap ve başka eşyaları dayayan kalabalığa karşı biber gazı kullanıldı. Ardından polis, Melia’yı gözaltına aldı.

Melia hakkında, 2019’daki hükümet karşıtı gösterilerde şiddeti teşvik ettiği suçlamasıyla dava açılmıştı. Haziran 2019’da mahkeme, kefalet ücretini ödemeyi reddeden Melia için tutuklama emri çıkarmıştı. Meclisi boykot eden muhalefet, seçimlere hile karıştırıldığını iddia ediyor.

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