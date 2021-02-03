Gürcistan’dan Türk vatandaşlarına kolaylık

Gürcistan’da corona virüsüyle mücadele çalışmaları kapsamında, gerçekleştirilen Gürcistan Departmanlar Arası Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından, Gürcistan’a girmek isteyen Türk vatandaşları için kuralların hafifletildiği kaydedildi.

Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava kurul toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın açıklamasında, “Corona virüsü PCR testinin negatif sonuçları ile Gürcistan’a girebilecek ziyaretçiler listesine Türkiye Cumhuriyeti de eklendi ve Türk ziyaretçiler basitleştirilmiş kurallar ile ülkeye giriş yapabilecekler” ifadelerini kullandı.

Gürcistan’ı ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşları için uygulanacak kuralları aktaran Bakan Turnava, “Gürcistan’ı ziyaret edecek olan Türk vatandaşları, negatif Covid-19 PCR testi sonucu sunarak ülkeye giriş yapabilecekler ve ülkeye girişlerinin ardından 3 gün sonra tekrar test yaptırmak zorunda olacaklar” dedi.

Aynı zamanda Bakan, diğer ülkelerden Gürcistan’a girişin kolaylaştırılması konusunun değerlendirildiğini ve bu hususta bir liste hazırlandığını kaydetti.