Gürcistan’ın yeni başbakanı belli oldu

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın sabah saatlerinde istifa etmesinin ardından iktidarda bulunan Gürcü Hayali Partisi'nde yeni başbakan adayının belirlenmesi için bir toplantı düzenlendi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrasında basın açıklaması yapan Gürcü Hayali Partisi Lideri İrakli Kobakhidze, eski Başbakan ve mevcut Savunma Bakanı İrakli Garibaşvili'nin Başbakan adayı olarak belirlendiğini duyurdu. Kobakhidze, Garibaşvili'nin Başbakanlık adaylığının, siyasi konseyin oybirliği ile kabul edildiğini belirtti.

Garibaşvili ise ikinci kez Başbakan olması halinde bunun çok büyük bir sorumluluk ve onur olacağını söyleyerek, “Bugün bizim için, herkes için duygusal bir gün. Parti lideri Kobakhidze'ye, beni başbakanlığa aday gösterdiği için teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kasım 2013-Aralık 2015 tarihleri arasında Başbakan olarak görev yapan Garibaşvili, Eylül 2019’dan bu yana Savunma Bakanı olarak görevini sürdürüyor. (İHA)

İlginizi Çekebilir Rusya-Gürcistan sınırında Türk şoförler mahsur kaldı